Decreto de Caiado muda data de feriado em Goiás para servidores públicos

Ato foi publicado no Diário Oficial referente a terça-feira (08), já com a previsão de mudança

Pedro Hara - 09 de outubro de 2024

Ronaldo Caiado, governador de Goiás. (Foto: Divulgação)

A última edição do Diário Oficial do Estado trouxe o decreto do governador Ronaldo Caiado (UB) alterando a data do feriado do Dia do Servidor.

Esperado para o 28/10, ele foi deslocado para 01/11.

O documento não aponta o motivo, mas a mudança tende a garantir a permanência de parte importante do funcionalismo no segundo turno da eleição marcado para o próximo dia 27.

Ou seja, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis.