Pão de queijo com apenas 3 ingredientes: fica uma delícia e é muito fácil

Releitura da iguaria popular gastronômica bombou nas redes sociais com casca crocante e ingredientes inusitados

Magno Oliver - 09 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @eletevesorte)

Casca crocante por fora e recheio macio por dentro. O pão de queijo é o queridinho dos cafés da manhã e lanches da tarde de várias regiões do Brasil.

Criado por volta de 1750, a receita tem ganhado várias releituras e saiu das cozinhas mineiras para o mundo.

Dessa forma, uma receita virou trend no Instagram e fez sucesso entre os internautas. Uma releitura com apenas 3 ingredientes e numa versão bem recheada para os verdadeiros amantes da iguaria.

Você é uma das pessoas que não manda muito bem na cozinha e, por exemplo, não sabe como se prepara um bom e tradicional pão de queijo para as suas visitas? Vamos te ajudar!

O perfil no Instagram do @eletevesorte bombou nas redes sociais com uma releitura muito interessante e gostosa do querido alimento.

Vamos aos ingredientes

1 xícara de queijo ralado ou muçarela;

1 xícara de tapioca;

2 colheres de requeijão (120g de muçarela e 80g de parmesão).

Como preparar a receita

Junte a tapioca, o queijo, o requeijão e misture tudo até formar uma massa consistente. Depois disso, pegue pequenos pedacinhos da massa que se formou e enrole.

Em seguida, coloque as bolinhas em uma forma untada com manteiga e leve à Air Fryer pré-aquecida em 160º graus por 15 minutos.

O resultado é um pão de queijo quentinho, crocante e com um recheio bem diferenciado do que você já experimentou por aí.

Assim, confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @eletevesorte

