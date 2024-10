Preço do litro da gasolina explode em Anápolis; veja postos mais baratos

Variação pode chegar a R$ 1,19 por litro

Samuel Leão - 09 de outubro de 2024

Gasolina teve aumento.(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Circulando pela cidade de Anápolis, muitos motoristas podem ter percebido o aumento no preço dos combustíveis. Ao se verificar o panorama local, revelou-se uma diferença de até R$ 1,19 no litro da gasolina, entre diferentes postos.

O Portal 6 apurou por meio do aplicativo em tempo real EON – da Secretaria da Economia do Estado de Goiás – na manhã do dia 09 de outubro, os valores do combustível vendidos no município.

Atingindo R$ 6,29, a gasolina chega aos valores mais altos por litro nas regiões mais centrais da cidade, mas o mais barato pode ficar próximo à casa de R$ 5.

Os postos com o combustível mais baratos da cidade foram o Auto Posto Cerrado, situado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), com o valor de R$ 5,10. Na sequência, o Posto Santa Fé oferta a gasolina por R$ 5,61, com duas unidades situadas na Vila Industrial e no Vila Nossa Senhora da Abadia.

Para pagamentos em dinheiro, o Auto Posto Cerrado do Setor Industrial Aeroporto ofereceu o preço de R$ 5,79, enquanto o Posto Independência, situado no Parque Brasília, pratica o preço de R$ 5,93.

Por outro lado, os postos com o produto mais caro estão: Auto Posto Carreteiro, tanto a unidade da Avenida Universitária e do Jardim das Américas, o Auto Posto Cerrado, no Parque São João, e o Petromaxx, no Jundiaí.

Todos eles ofertam o combustível por R$ 6,29, assim como o Posto Rezende II, na Vila Santa Maria de Nazaré, a Rede Tiradentes, no Jundiaí, e o Auto Posto Costa, situado na Fernando Costa.