Fast-food: descoberto esquema de venda de drogas e quanto criminoso ganhava por semana em Goiânia

Entregadores utilizavam embalagens de alimentos, como sacos de sanduíches e outros, com o intuito de despistar as autoridades

Samuel Leão - 10 de outubro de 2024

Operação criminosa foi descoberta pela ROTAM. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um esquema de tráfico de drogas, que utilizava embalagens de fast-food para mascarar as entregas de cocaína, foi desmantelado pela Polícia Militar (PM) na última terça-feira (08). O caso aconteceu em Goiânia.

A operação criminosa atuava em um condomínio, no setor Cândida Morais, onde havia um laboratório. O suspeito preso, de 33 anos, atuava no preparo e na distribuição da droga, a serviço de uma organização criminosa.

Em contrapartida, ele recebia cerca de R$ 1 mil reais por semana para residir no imóvel, sendo financiado pela facção para coordenar as entregas, realizadas por motoboys.

Os entregadores utilizavam embalagens de alimentos, como sacos de sanduíches e outros, com o intuito de despistar as autoridades. Apesar das artimanhas, um batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) desarticulou o grupo.

Na residência, foi localizada uma grande quantidade de drogas, dentre elas 1.5 mil papelotes de cocaína, 3 quilos de cloridrato de cocaína, insumos, cédulas falsas, balanças de precisão, embalagens e equipamentos do “laboratório”, utilizados para o refino do entorpecente.

No local, também foram encontradas cédulas falsas e cadernos de anotações com a contabilidade das vendas. O caso foi registrado como tráfico de drogas e, após serem colhidos os depoimentos e realizadas as perícias, deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).