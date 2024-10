Lucas Kitão retorna à Câmara de Goiânia após ser reeleito

Vereador assume a cadeira que era ocupada pelo suplente Rodolfo Souza

Pedro Hara - 10 de outubro de 2024

Vereador Lucas Kitão. (Foto: Divulgação/Câmara de Goiânia)

Após ser reeleito para o 3º mandato na Câmara Municipal de Goiânia no último domingo (06), Lucas Kitão (UB) está de volta à Casa.

Ele havia se licenciado por 121 dias para concorrer ao pleito deste ano. Quem assumiu a cadeira no período foi o suplente Tenente Rodolfo Souza (UB).

À época, Kitão deixou a Casa para se dedicar à reeleição, a fim de evitar choque entre a atividade parlamentar e os atos de campanha.

No pleito deste ano, ele foi o vereador mais bem votado do União Brasil e o 11º no geral, com 7.806 votos.