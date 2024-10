Ministério Público Eleitoral pede que candidatos a vereador e prefeito sejam multados por crime

Derrame de santinhos ocorreu no dia da eleição, no último domingo (06)

Pedro Hara - 10 de outubro de 2024

Santinhos jogados nas ruas. (Foto: Divulgação)

O Ministério Público Eleitoral (MPE) solicitou à Justiça Eleitoral que candidatos a vereador e prefeito que disputaram as eleições em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, sejam multados por derrame de santinhos em locais de votação na cidade, no último domingo (06).

Ao todo, são 17 nomes que compõem a lista do MPE, incluído o prefeito eleito, Cleyton Bento (UB). Outros que concorreram ao Executivo e que estão presentes na relação são Cremozinn (Podemos) e Ícaro Flores (PRTB).

Entre aqueles que concorreram ao Legislativo, são 02 eleitos, 04 suplentes e 08 que não foram eleitos à Câmara Municipal.

A relação conta com os seguintes candidatos: Cláudia Modas (PRD), Daniele da Banca Perto do Itaú (PRD), Galego (PRD), Galego da Ferragista (Republicanos), Kátia da Saúde (Republicanos), Marcão das Casinhas (União Brasil), Diretor do Triunfo (União Brasil), Sargento Nunes (Republicanos), Chiquinho do Ônibus (Republicanos), Dirley Corrêa (Republicanos), Landa Andrade (PV), Paula Caetano (PT), Túlio da Lotérica (PRD) e Vange da Horta (PRD).