PC prende suspeitos de venderem maconha e cocaína para servidores do STF, TCU e Câmara dos Deputados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) conseguiu, na manhã desta quinta-feira (10), desmantelar uma quadrilha que fornecia drogas para servidores e funcionários terceirizados do Supremo Tribunal Federal (STF).

Deflagrada após 12 meses de investigações, a Operação Shadow ocorreu nas cidades de Samambaia, Ceilândia e Águas Lindas de Goiás e cumpriu 5 mandados de busca e apreensão.

Ao total, quatro homens foram presos em flagrante pelas autoridades, que também informaram que as transações entre traficantes e usuários eram feitas por meio de grupos de WhatsApp.

Conforme a PC, um dos investigados, que trabalhava como eletricista para uma empresa terceirizada no STF, era o responsável por entregar as porções de maconha e cocaína aos compradores.

A investigação apontou que o criminoso vendia os ilícitos nos estacionamentos do STF, durante o horário de almoço, utilizando os estacionamentos do STF, do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Câmara dos Deputados como pontos de encontro.

Na casa do suspeito, em Águas Lindas (GO), também foram encontradas diversas porções de cocaína.