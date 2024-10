Prodígio na ginástica, garotinha anapolina recebe vídeo especial de atleta olímpica

Família da garota se mudou para Goiânia a fim de proporcionar melhores oportunidades no esporte

Davi Galvão - 10 de outubro de 2024

Natural de Anápolis, Laura Araújo já faz sucesso em meio ao tatame. (Foto: Redes Sociais)

Não é todo dia que uma garotinha recebe um vídeo especial de uma das maiores ídolas do esporte. E, também, não é todo dia em que se vê uma estrela em disparada ascensão no esporte.

Natural de Anápolis, a pequena Laura Araújo (@ginastalaurinha), de 10 anos, recebeu um presente bastante especial no dia do aniversário, comemorado em 18 de setembro.

Apaixonada pela ginástica artística, a garota ganhou um vídeo exclusivo da campeã olímpica Júlia Soares: “Oi Laura, aqui quem tá falando é a Juju, vim te desejar uma boa competição, que Deus te abençoe e que você consiga dar seu melhor! Um beijo para você”, desejou a atleta.

Em entrevista ao Portal 6, Marcela Balbino, mãe de Laura, contou que ela e o marido, que moravam em Anápolis, resolveram se mudar para Goiânia a fim de poderem impulsionar o sonho da filha em se tornar um grande nome do esporte.

Conforme ela contou, toda a paixão pela ginástica começou quando Laura tinha cerca de 07 anos e viu a atleta Rebeca Andrade disputando as Olimpíadas. Foi naquele momento que, segundo a mãe, tudo mudou.

“Ela falou para a gente que queria fazer o que a Rebeca fazia. Então a gente colocou ela em uma escolinha aqui da cidade. Mas aí, com um mês de aulas, o diretor técnico da equipe de alto rendimento viu ela durante as atividades e convidou a Laura para fazer parte da equipe”, relembrou.

Mas, em julho de 2023, a equipe se mudou para Goiânia. Assim, a solução era, todos os dias, acordar às 04h30, se preparar e ir até a capital, acompanhada dos pais, a fim de que pudesse comparecer às aulas. Porém, com o tempo, a situação começou a ficar desgastante.

“A Laura estava ficando muito cansada, começando a ter prejuízos na escola, para mim e para o meu marido também não estava nada fácil. Meu marido é dono de uma academia em Anápolis e eu sou engenheira. A gente tinha uma vida construída em Anápolis. Mesmo assim, quando a gente colocou na balança, não poderíamos ter feito diferente”, contou.

E assim, a família se mudou para a capital a fim de fornecer todo o apoio que a pequena precisa. A mãe não tem dúvidas de que um dia é a filha quem estará encantando multidões mundo afora, sendo vista na TV.

Presente de aniversário

Com relação ao vídeo especial de aniversário gravado por Julia Soares, Marcela contou que tudo aconteceu graças a um primo dela, que foi ver as Olimpíadas e conseguiu entrar em contato com a família da atleta.

“Ele explicou para ela [Julia] toda a história da Laura, o quão inspirada por ela minha menina é, comentou que o aniversário dela estava chegando e perguntou se ela poderia gravar um videozinho”, contou.

O pedido parece ter funcionado e, sem que Laura suspeitasse de nada, a família exibiu o vídeo para ela, com a reação da pequena emocionando a todos, sem que ela conseguisse segurar as lágrimas.