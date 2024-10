Saiba o que fazer para evitar acidentes com os pequenos no Dia das Crianças

Apesar de alguns cuidados serem óbvios, são fáceis de serem esquecidos em meio às comemorações

Thiago Alonso - 11 de outubro de 2024

Crianças tem se envolvido cada vez mais com tecnologia. (Foto: Karime Xavier/Folhapress)

Pensando na segurança dos pequenos durante as comemorações do Dia das Crianças, a Equatorial Goiás divulgou uma série de recomendações para prevenir acidentes elétricos durante as brincadeiras.

Dentre as principais orientações, a fornecedora de energia relembrou coisas básicas, mas ainda muito úteis, como não abrir geladeiras e freezers descalço ou com o corpo molhado — muito comum após mergulhos de piscina.

A empresa também recomendou que os pais utilizem protetores na tomada, evitando que as crianças coloquem as mãos, molhadas ou não, nos plugues. O mesmo vale para objetos metálicos, como garfos.

O uso de brinquedos e equipamentos eletrônicos, como computadores, videogames e tablets, também entrou na lista de objetos que devem ser observados com atenção pelos responsáveis, sempre prestando atenção na escolha do produto, avaliando a faixa etária indicada e a voltagem.

É importante que os pais sempre supervisionem o uso, assim como a especificação e autorização destes eletrônicos, que devem estar certificados e aprovados pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Para caso as comemorações saiam do planejado, a Equatorial também divulgou algumas recomendações para o que fazer em casos de acidentes com energia elétrica dentro de casa. Nestas situações, a primeira providência a ser tomada é desligar o disjuntor elétrico ou a chave geral.

Depois disso, um adulto deve ligar para os socorristas, sejam do Corpo de Bombeiros (193) ou do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) (192). Problemas envolvendo diretamente a rede de distribuição de energia devem ser comunicados diretamente à Equatorial Goiás, por meio do 0800 062 0196.