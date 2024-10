Roberto Carlos escolhe o dia do aniversário de Goiânia para um grande show na capital

Apresentação está marcada para o dia 24 de outubro, a partir das 21h, no ginásio Goiânia Arena.

Paulo Roberto Belém - 12 de outubro de 2024

Roberto Carlos em show (Foto: Divulgação)

Goiânia receberá no dia do aniversário o grande show de um dos maiores ídolos da música brasileira. O cantor Roberto Carlos se apresenta no dia 24 de outubro, a partir das 21h, no ginásio Goiânia Arena.

De volta à capital, o rei promete emocionar o público com a voz inconfundível e as canções clássicas conhecidas por muitos e que nunca ficam “velhas”.

A apresentação, que integra a turnê “Eu Ofereço Flores”, deve reunir sucessos marcantes do cantor como “Emoções”, “Como vai você”, “Detalhes”, “Jesus Cristo”, “Esse cara sou eu” e tantos outras.

O nome da turnê também faz referência à faixa lançada em 2023. A canção surgiu como um agradecimento do ídolo aos fãs por todo o apoio e carinho recebidos ao longo de mais de seis décadas de carreira.

Ficou interessado? A classificação etária é de 18 anos, sendo que menores só podem entrar acompanhados de algum responsável.

Um dos meios para adquirir o ingresso do show é pela internet. Os interessados podem comprar clicando aqui.

Também há a possibilidade de efetuar a compra presencialmente no Shopping Flamboyant. O quiosque de vendas está localizado no piso 1 e está aberto de acordo com o funcionamento do centro de compras.