6 limites necessários para manter um relacionamento saudável

Relações amorosas são complexas, mas, por meio desses indicadores, podemos seguir um caminho melhor de convívio e afeto

Magno Oliver - 13 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Alexander Sinn/Unsplash)

Um bom e duradouro relacionamento exige bem mais do que só carinho e afeto para ser mantido, ele precisa ser regido por alguns tipos de limites que muitos não definem na sua relação.

Assim, os limites são pilares fundamentais para o funcionamento de uma boa relação e isso não tem a ver com barreiras.

Dessa forma, quando eles são saudáveis, podem abranger diversos campos do relacionamento e fortalecer ainda mais o amor e a conexão entre vocês.

6 limites necessários para manter um relacionamento saudável

1. Limites no tempo disponível para as pessoas fora do relacionamento

Esse tópico diz respeito ao tempo que escolhemos passar com as outras pessoas. Assim, é importante fazer com que respeitem seu tempo com relação a atrasos, favores, pedidos de trabalho, entre outros.

É sobre quanto tempo você passa fazendo algo para os outros e não para o seu companheiro.

2. Limites emocionais

Na vida a dois, é preciso saber dosar e limitar as emoções. E isso diz sobre não absorver o peso emocional dos outros quando algo estiver fazendo mal. Assim, se algum assunto for uma pauta que mexa com seus sentimentos de forma negativa, o mais indicado é se afastar e manter a calma.

3. Limites mentais

Além da emoção, temos que dar voz e ouvido à nossa mente. A indicação é se permitir ter pensamentos e opiniões diferentes do seu companheiro. Fique longe de pensamentos autodestrutivos e negativos.

4. Limites de relações físicas e comportamentais

O comportamento diz muito em uma relação. Assim, é preciso pedir sempre à pessoa que está com você que ela comunique suas expectativas e necessidades sempre. Assim, você tem uma maior clareza sobre como tratam você, se comportam contigo e o que podem ou não esperar de sua pessoa.

5. Limites físicos

É sobre quem pode ou não tocar você e o quanto alguém pode se aproximar de ti, tanto físico quanto mentalmente. Diz respeito sobre adentrar o nosso espaço pessoal. Limitações físicas precisam ser delimitadas não só entre casais como em relações interpessoais comuns.

6. Limites na comunicação

Por fim, a comunicação é um ponto importante e que vai ditar a duração do seu relacionamento. Defina como e o que uma pessoa pode falar com você e também o que ela não pode falar contigo. Relacionamentos bem construídos se baseiam em como falamos conosco e como falamos com os outros.

