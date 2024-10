Cursos de especialização gratuitos, a distância e com certificado no final estão com inscrições abertas

Isabella Valverde - 13 de outubro de 2024

Sala de aula do IFG. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) abriu as inscrições para cursos gratuitos de especialização a distância e com certificado.

Ao todo, estão sendo oferecidas 900 vagas distribuídas em três opções de formação.

Os cursos oferecidos são uma excelente oportunidade para profissionais da educação que buscam especialização, sendo voltados para: Alfabetização e Letramento EAD, Gestão na Educação Profissional e Tecnológica e Educação Profissional e Tecnológica EAD do IFG.

A Alfabetização e Letramento EAD é focada no aperfeiçoamento pedagógico, abordando aspectos teóricos e práticos essenciais para a educação básica. As oportunidades são para os polos de Goiânia (100), Formosa (100), Cavalcante (100), Santo Antônio do Descoberto (100) e Senador Canedo (100).

No caso do curso de Gestão na Educação Profissional e Tecnológica, ele é destinado para aqueles profissionais que buscam aprofundar os conhecimentos em gestão educacional, estando disponível em Goiânia (50), Senador Canedo (50), Luziânia (50) e Jataí (50).

Por fim, o curso de Educação Profissional e Tecnológica EAD do IFG é voltado especificamente para graduados que atuam ou desejam atuar na Educação Profissional e Tecnológica, sendo oferecido em Goiânia (50), Senador Canedo (50), Luziânia (50) e Jataí (50).

Os interessados podem garantir as inscrições online até o dia 11 de novembro, por meio do site oficial do IFG.

A seleção ocorrerá através da análise curricular e experiência docente, podendo participar profissionais com diploma de graduação que estejam trabalhando como professores da Educação Básica pública.