Criança mente e pai vai parar na delegacia após furtar pula-pula em Goiânia

Imagens da câmera de segurança mostram momento em que homem, com ajuda de menores, leva item para casa

Gabriella Pinheiro - 14 de outubro de 2024

Homem furta pula-pula, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O plano elaborado por uma criança, de 05 anos, para conseguir conquistar um pula-pula virou caso de polícia. O motivo? Uma suposta mentira contada pelo pequeno para fazer com que o pai, de 20 anos, furtasse o item. O caso aconteceu no Parque Atheneu, em Goiânia, na tarde de domingo (13).

Em depoimento à polícia, o jovem alegou que havia sido informado pelo filho de que ele havia ganhado o brinquedo e que bastava apenas ir pegá-lo.

Assim, com a ajuda do pequeno e de uma outra criança, uma menina de 10 anos, o homem foi até a residência em que o objeto estava e, com o auxílio deles, levou o item. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

Na filmagem, é possível ver o suspeito acompanhado pelos dois menores de idade, levando o pula-pula por uma via. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no endereço.

O objeto furtado foi encontrado a cerca de 500 metros, no quintal da residência do homem, e foi devolvido ao verdadeiro proprietário.

O suspeito foi levado até a Central de Flagrantes e deve responder por furto e corrupção de menores.