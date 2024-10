Márcia Sensitiva revela salmo da Bíblia que todo mundo com dívidas deveria ler

Prece ajudará a solucionar débitos ainda pendentes

Gabriella Pinheiro - 15 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/ Pixabay)

Se as dívidas têm tirado o seu sono e pertubado a sua mente, tenha calma, pois um salmo da Bíblia pode ajudar a aliviar o sentimento de angústia.

Quem revelou a dica de ouro foi a clarividente, sensitiva, numeróloga, médium e astróloga, Márcia Sensitiva, por meio de um vídeo nas redes sociais. Saiba mais lendo até o final.

De acordo com a astróloga, a recomendação é que salmo 41 seja lido ao menos três vezes por dia em voz alta, no caso daqueles que estão com algum tipo de dívida.

Segundo ela, assim que você ler o salmo, logo, logo as pendências começarão a ser resolvidas.

Leia o salmo:

1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre; o SENHOR o livrará no dia do mal.

2. O Senhor o livrará, e o conservará em vida; será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos.

3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade; tu o restaurarás da sua cama de doença.

4. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim; sara a minha alma, porque pequei contra ti.

5. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: Quando morrerá ele, e perecerá o seu nome?

6. E, se algum deles vem me ver, fala coisas vãs; no seu coração amontoa a maldade; saindo para fora, é disso que fala.

7. Todos os que me odeiam murmuram à uma contra mim; contra mim imaginam o mal, dizendo:

8. Uma doença má se lhe tem apegado; e agora que está deitado, não se levantará mais.

9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar.

10. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago.

11. Por isto conheço eu que tu me favoreces: que o meu inimigo não triunfa de mim.

12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre.

13. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e Amém.

