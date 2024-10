Onde assistir Flamengo x Fluminense pelo Brasileirão na quinta-feira (17)

Equipes cariocas se enfrentam em situações completamente opostas na tabela

Augusto Araújo - 15 de outubro de 2024

Flamengo e Fluminense jogam pelo Brasileirão na quinta-feira (17). (Fotos: Gilvan de Souza / CRF/ @marcelogoncalves.photo e @lucasmerconphotos/FFC)

Em cenários completamente opostos no Brasileirão, Flamengo e Fluminense vão se enfrentar na quinta-feira (17), em partida válida pela 30ª rodada do campeonato.

O Fla-Flu acontecerá no Estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro (RJ). A bola vai rolar a partir das 20h e terá a arbitragem de Raphael Claus (SP).

Após a pausa para os jogos da data FIFA, o Rubro-Negro vem com energias renovadas para tentar dar continuidade à invencibilidade de Filipe Luís no comando da equipe.

Em dois jogos, o ex-lateral esquerdo conseguiu sair com a vitória. O mais recente, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, terminou em 2 a 0. Ayrton Lucas e Carlos Alcaraz balançaram as redes para o time carioca.

Dessa forma, o Flamengo se manteve na 4ª posição da Série A, com 51 pontos e ainda sonha com o título – mesmo estando 09 pontos atrás do líder Botafogo.

Por outro lado, o Tricolor ocupa o 16º lugar, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 30 pontos.

Na última partida, o Fluzão conseguiu dar uma respirada, após bater o Cruzeiro por 1 a 0. Jhon Arias foi o responsável pelo gol solitário da equipe.

O clássico será transmitido pelos canais Premiere, pelo sistema de pay-per-view. Além disso, a plataforma online Globoplay repercute todas as emoções do confronto em tempo real.