6 limites que devem ser estabelecidos para um relacionamento feliz e saudável

Relacionamentos amorosos exigem muito convívio, afeto e rotina. Por isso, algumas regras precisam ser estabelecidas

Magno Oliver - 17 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Freepik)

Um bom e duradouro relacionamento exige bem mais do que só carinho e afeto para ser mantido, ele precisa ser regido por alguns tipos de limites que muitos não definem na sua relação.

Assim, os limites são pilares fundamentais para o funcionamento de uma boa relação e isso não tem a ver com barreiras.

Dessa forma, quando eles são saudáveis, podem abranger diversos campos do relacionamento e fortalecer ainda mais o amor e a conexão entre vocês.

1. Limites no que é conjunto e o que é individual na relação

Esse tópico diz respeito ao tempo em que você passa entre casal e também o tempo que você precisa só para você. Assim, cada pessoa precisa de momentos para si, seja para hobbies ou para descansar. Isso fortalece o relacionamento e trabalha o limite do coletivo e individual em um relacionamento amoroso.

2. Limites no campo das emoções

Na vida a dois, é preciso saber dosar e limitar as emoções. E isso diz sobre não absorver o peso emocional dos outros quando algo estiver fazendo mal. Assim, se algum assunto for uma pauta que mexa com seus sentimentos de forma negativa, o mais indicado é se afastar e manter a calma.

3. Limites mentais

Além da emoção, temos que dar voz e ouvido à nossa mente. A indicação é se permitir ter pensamentos e opiniões diferentes de quem você ama. Fique longe de pensamentos autodestrutivos e negativos. Delimite até onde vai as situações e o que seu psicológico consegue suportar.

4. Limites de respeito em discussões e conversas

O comportamento diz muito em uma relação. Conversas e discussões acaloradas são comuns em um relacionamento. Agora, definir limites para os momentos de conflito, como não usar insultos, agressões verbais e até físicas ajuda a manter o respeito. É preciso delimitar a linha de respeito para evitar que o desentendimento se torne algo destrutivo.

5. Limites sobre amizades

É sobre deixar bem claro de que relacionamento é uma coisa e amizade com as pessoas é outra coisa. Todo mundo tem que ter amizades fora de um relacionamento e permitir que o outro mantenha as dele. Assim, esse limite nas relações com amigos evita que a vida a 2 se torne sufocante. Sua vida social vai agradecer.

6. Limites na comunicação e privacidade pessoal

Por fim, a comunicação e a privacidade pessoal são pontos importantes e que vão guiar o seu relacionamento. Defina como e o que uma pessoa pode falar com você e também o que ela não pode falar contigo. Assim, é necessário respeitar o direito à privacidade, como mensagens, WhatsApp, e-mails e outras redes sociais. Isso constrói confiança mútua e mostra que não é necessário controle, nem ciúme excessivo para ter amor presente na relação.

