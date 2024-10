Anápolis registra números impressionantes de queda de raios durante tempestade; confira

Samuel Leão - 17 de outubro de 2024

Imagem mostra incidência de raio em céu fechado. (Foto: Divulgação/Equatorial)

Além da tempestade ocorrida na madrugada da última terça-feira (15), que durou cerca de 12 horas e resultou no impressionante volume de 130,4 milímetros de precipitação em Anápolis, o final de semana também teve outras ocorrências que chamaram a atenção. Segundo a Equatorial, uma delas foi a grande incidência de raios.

Segundo a concessionária, responsável pela distribuição de energia elétrica no estado, teriam sido contabilizados cerca de 5.400 raios, resultando em diversos danos. Os estragos vão desde árvores caídas até cabos e fios arrebentados.

As descargas de energia que caem do céu são cerca de mil vezes mais fortes do que um chuveiro elétrico, com uma corrente de 30 mil Ampères, podendo percorrer distâncias de 5km. Em contato com a rede elétrica urbana, toda essa potência causa grandes danos nas linhas de distribuição e nos transformadores.

Uma das ocorrências citadas foi a queda de um eucalipto, de mais de 20 metros de altura, sobre a rede elétrica na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Ele teria sido lançado pela força do vento, rompendo cabos e demandando a atuação de médicos para normalizar a situação.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), nos últimos dias, Anápolis acumulou cerca de 156 mm de chuva, volume que corresponde a 111% da média normal para o mês de outubro. O mesmo ocorre em cidades próximas, como é o caso de Pirenópolis, que registrou 131 mm no período, sendo que a média mensal é de 122 mm.

Como a expectativa é que as tempestades continuem ocorrendo, a recomendação da concessionária foi para que os consumidores fiquem atentos para possíveis manutenções na rede, fazendo contato com os técnicos da empresa sempre que algo ocorrer. Portanto, foi pedido que a população formalize as ocorrências pelos canais de atendimento oficiais.

Áreas de risco

Vale ressaltar também que, em dias chuvosos, a Defesa Civil recomenda cuidado com as seguintes áreas de risco da cidade: Avenida Contorno na esquina com a Fayad Hanna; Contorno na esquina com a Engenheiro Portela; Avenida 14 de Julho; Avenida General Joaquim Inácio; Rua Pérola, na passagem sobre o Córrego Góis e Avenida Belo Horizonte, na passagem sobre o Córrego Góis.

Por fim, também entram no alerta a Avenida Universitária; Rua Joaquim Arantes; Rua 05, no Bairro Alvorada; Avenida Patrícia, no Adriana Parque; Avenida Fabril; Rua José Mendes dos Santos, no Residencial Itatiaia e Rua 33, na Vila Formosa.