Último show de Liam Payne no Brasil aconteceu em Goiânia; relembre passagens do artista na capital

Artista faleceu aos 31 anos e deixa um filho, de 7 anos

Gabriella Pinheiro - 17 de outubro de 2024

Liam Payne, ex-One Direction, canta para aniversariante em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram). Liam Payne, ex-One Direction, canta para aniversariante em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram).

Antes da partida precoce do ex-integrante da boyband de sucesso One Direction, o cantor Liam James Payne, de 31 anos, que faleceu na última quarta-feira (17) na Argentina, após cair do terceiro andar do prédio no pátio interno do hotel, no bairro Palermo, já havia passado por terras goianas, chegando a se apresentar duas vezes.

Inclusive, o último show do artista no Brasil aconteceu em Goiânia, quando o compositor se apresentou na festa de 15 anos da jovem Amanda Callegari. Na ocasião, os sócios e fundadores da empresa Las do Brasil, com sede em Aparecida de Goiânia, Marcelo Rocha da Silva e Giselle Callegari, bancaram uma super festa em comemoração à filha. Além dele, o evento também contou com os shows de Felipe Araújo, Zeeba e do músico e DJ Bruno Martini.

Em 2019, o artista também compareceu a Goiânia para participar do tradicional festival sertanejo do estado, o VillaMix. A festividade ocorreu entre os dias 29 e 30 de junho, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Durante o evento, ele cantou músicas como “Bedroom Floor”, “Get Low” e “For You”.

Além dele, o festival já contou com outras estrelas da música internacional em edições anteriores. Em 2017, por exemplo, Demi Lovato subiu ao palco. No ano seguinte, foi a vez de Nick Jonas e Shawn Mendes.

Liam deixa um filho, Bear, de apenas 7 anos, fruto do relacionamento com Cheryl Cole. Ambos tiveram uma relação entre 2016 e 2018.

Morte

Pouco antes do falecimento, agentes da polícia receberam uma ligação para o 911 (serviço de emergência) denunciando que um homem agressivo poderia estar sob a influência de drogas ou álcool. A morte foi confirmada pelo serviço de emergência local (Same).

Segundo o chefe do Same, Alberto Crescenti, as lesões encontradas eram “gravíssimas e incompatíveis com a vida”.

“Às 17h04, por meio do sistema integrado de segurança pública 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava em um pátio interno do endereço de um hotel Casa Sur. Às 17h11, uma equipe local do Same confirmou a morte deste homem e, posteriormente, descobrimos que ele era cantor de um grupo musical. Infelizmente, ele teve lesões incompatíveis com a vida, em decorrência da queda, e tivemos que confirmar o óbito; não houve possibilidade de reanimação”, disse ele ao jornal.