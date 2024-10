Essa é a moeda de 25 centavos mais cobiçada do Brasil; quem tiver alguma guardada pode ganhar uma grana

Raridade, ano de fabricação e fatores de conservação são alguns fatores que podem valorizar ainda mais a moeda

Isabella Valverde - 18 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Wellington Novos Colecionadores)

Em tempos de Pix e cartão de crédito, é raro alguém ainda ter alguma moeda guardada na carteira, não é mesmo?

Mas saiba que se você costuma andar com algumas por aí, você pode ganhar uma boa grana.

Acontece que no mercado numismático, certas peças valem ouro. Raridade, ano de fabricação e fatores de conservação são alguns fatores que podem valorizar ainda mais a moeda.

Fique de olho na carteira, pois se você tem alguma moeda de 25 centavos cunhada em 1999, você pode conseguir um bom dinheiro com isso.

Acontece que a peça é rara, tendo surgido em um momento crucial da história econômica brasileira. Para aqueles que não sabem, 1999 foi um ano marcado por mudanças monetárias e políticas econômicas significativas que visavam estabilizar a economia nacional, que voltava ao normal após anos de inflação.

Neste ano em específico, o governo adotou o regime de câmbio e deixou para trás o sistema de bandas cambiais que havia sido implementado com o Plano Real, o que impactou a produção e circulação de moedas.

Para você ficar de olho na carteira e ver se tem alguma, a moeda de 25 centavos cunhada em 1999 possui características físicas e técnicas que a tornam única.

Composta principalmente de aço inoxidável, a peça é bastante resistente, tem um brilho característico e uma coloração prateada que a distingue de outras denominações, características estas que chamas atenção dos colecionadores.

A moeda tem diâmetro de aproximadamente 25 milímetros, além de pesar em torno de 7,5 gramas.

Com design que reflete a identidade nacional, a peça traz no anverso a efígie da República, cercada por estrelas que simbolizam os estados brasileiros.

Já no reverso, é possível ver, além do valor facial e do ano de cunhagem, o brasão nacional.

No mercado numismático, vários fatores contribuem para a valorização ou não da moeda. A de 25 centavos, por exemplo, pode atingir um valor de até R$250, dependendo das condições.

A comercialização dessas moedas raras ocorre principalmente em leilões especializados, lojas numismáticas, grupos e fóruns de colecionáveis e em feiras e eventos voltados para os colecionadores.

Confira o vídeo com mais detalhes:

