Israel divulga vídeo de ataque em que diz ter matado líder do Hamas

As Forças Armadas de Israel divulgaram nesta sexta-feira (18) imagens de um tanque disparando contra o prédio que teria abrigado Yahya Sinwar, o líder do Hamas morto na véspera.

A gravação mostra o blindado atirando contra a estrutura já bastante destruída. Toda a área ao redor está em ruínas. O vídeo também mostra o movimento de tropas na região, e soldados disparando com fuzis.

A morte de Sinwar foi confirmada nesta sexta pelo Hamas, que prometeu seguir em guerra contra o Estado judeu –compromisso reiterado também pelos aliados Hezbollah e Irã. A facção reafirmou que não vai libertar os reféns israelenses em seu poder na Faixa de Gaza até que o conflito termine, Israel retire suas tropas do território, e os prisioneiros palestinos sejam libertados.

Sinwar, 62, foi morto ao lado de dois outros integrantes do Hamas na região de Rafah, no sul de Gaza. Apontado como arquiteto dos atentados terroristas de 7 de outubro de 2023, o extremista era a pessoa mais procurada por Israel na guerra desde que assumiu o controle da facção palestina –ele sucedeu Ismail Haniyeh, que morreu em uma ação atribuída ao Estado judeu no Irã em julho.