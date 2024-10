O que já se sabe sobre surto de H1N1 em escola de Aparecida de Goiânia

Leia a nota completa na íntegra:

“A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás informa que ainda não foi notificada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia, mas já está atenta ao caso e entrará em contato com a SMS por meio da Vigilância em Saúde, para acompanhar e passar as orientações à SMS local quanto as medidas preventivas, de contenção e demais cuidados, tanto na escola como em todo o município.

A SES-GO também orienta a todos os goianos para a importância de se prevenir contra a gripe, sobretudo com a vacinação. E alerta que a cobertura vacinal contra a influenza/gripe está muito abaixo do ideal, com apenas 44%, sendo que o recomendado é de pelo menos 90%.Essa situação aumenta o risco de ocorrências de surtos e elevação de casos graves.

A vacinação é a melhor medida de prevenção, é segura e considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos. No ano de 2024 a campanha Nacional de Vacinação contra Influenza deu início no mês de março para os grupos prioritários recomendados pelo Ministério da saúde, em abril a vacinação contra Influenza foi ampliada e ofertada a toda população a partir de 6 meses de idade e permanece disponível até o momento nos 246 municípios do estado.

Por fim, a pasta orienta que, nos casos de suspeita de gripe, a pessoa deve evitar contato com outras pessoas, utilizar máscara, higienizar sempre as mãos, visto que a transmissão ocorre de forma facilitada através do contato com gotículas de saliva , ao tossir , conversar, espirrar .No caso de sintomas gripais como febre, tosse, espirros, coriza associado a dificuldade para respirar (falta de ar) procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível, principalmente se for idoso, criança e/ou imunodeprimido.

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás”