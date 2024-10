Professor Alcides recebe mais R$ 1 milhão do PL para concorrer em Aparecida de Goiânia

Candidato já havia recebido R$ 4 milhões da sigla no 1º turno

Pedro Hara - 18 de outubro de 2024

Professor Alcides, candidato do PL à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. (Foto: Júnior Gomes)

Disputando o 2º turno em Aparecida de Goiânia, Professor Alcides (PL) recebeu mais R$ 1 milhão da Direção Estadual do partido para enfrentar Leandro Vilela (MDB).

A quantia corresponde a um terço do que pode ser gasto pelo candidato. No 2º turno, o teto estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para gastos em Aparecida é de R$ 2,8 milhões.

Esta é a primeira doação da Estadual do PL à campanha do deputado federal. No 1º turno, a Nacional da sigla enviou R$ 4 milhões para a disputa no município da Região Metropolitana.

Na última Atlas Intel/Portal 6, divulgada em 14 de outubro, Alcides tinha 43,7% dos votos válidos, contra 56,3% de Vilela.