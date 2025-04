Ex-vereadora de Anápolis é condenada a indenizar advogada por danos morais

Aymé Caroline processa Trícia Barreto e conseguiu nova vitória na Justiça. Defesa da médica deve recorrer da decisão

Samuel Leão - 01 de abril de 2025

Médica e ex-vereadora, Trícia Barreto, à esquerda. Advogada Ayme Vicensotti, à direita; (Foto: Reprodução Instagram)

A ex-vereadora Trícia Barreto (MDB) foi condenada, pela 4ª Turma Recursal da Comarca de Goiânia, a indenizar a advogada Aymé Caroline por danos morais.

O caso se refere a um suposto episódio ocorrido em agosto do ano passado.

A advogada narrou nos autos que, à época, fazia uma vistoria no consultório da médica, que estava em obras, quando Trícia se exaltou.

Afirmou também ter sido ofendida com palavras como “piranha”, “vagabunda” e “advogada de merda”, diante de outras pessoas no local.

A defesa de Trícia negou que os fatos tenham ocorrido dessa forma, mas testemunhas ouvidas no processo confirmaram a versão da advogada.

O que, conforme relatório do juiz Alano Cardoso e Castro, foi suficiente para a manutenção da condenação.

Aymé Caroline pedia R$ 20 mil em indenização, mas o valor determinado pela Justiça ficou em R$ 7 mil.

Defesa de Trícia diz que tomará providências cabíveis

Procurada pela Rápidas, a defesa de Trícia Barreto informou que acompanha o caso e tomará todas as providências cabíveis.

Disse ainda que, por ora, não pode fornecer mais detalhes para não tumultuar o processo.

A coluna apurou, no entanto, que é possível a apresentação de um novo recurso.

Aurora aumenta pressão e tenta ganhar apoio com promessa de creche no Daia

Em disputa judicial para assumir o Porto Seco de Anápolis, a Aurora da Amazônia voltou a adiar a coletiva de imprensa que já havia sido remarcada.

Antes anunciada para revelar “forças ocultas” que estariam barrando a instalação na cidade, a empresa divulgou apenas uma nota, dizendo que definirá nova data — mas, desta vez, quer a presença do prefeito Márcio Corrêa (PL).

Na mesma nota, a Aurora afirmou que pretende investir em ações sociais no município, citando como exemplo a construção de uma creche no Daia — gesto visto nos bastidores como tentativa de conquistar a opinião pública em meio ao embate pelo terminal aduaneiro.

Entenda mais uma vez o imbróglio do Porto Seco

Mesmo tendo vencido a licitação aberta em 2018, a Aurora da Amazônia nunca conseguiu assumir o Porto Seco de Anápolis. A proposta apresentada pela empresa passou a ser contestada judicialmente por suposta inexecução, e diversas outras acusações surgiram no caminho.

A Aurora é apontada por irregularidades como crime ambiental, modificação de rodovia estadual sem autorização, uso de procuração assinada por um morto e pressão sobre servidores públicos.

Também foi alvo de operação da Polícia Federal (PF), que investigou favorecimentos no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)e levou ao afastamento de um diretor suspeito de receber propina.

A empresa nega as acusações, diz ser vítima de perseguição e promete obter todas as licenças até 10 de abril, quando pretende inaugurar o empreendimento.

Enquanto não há uma decisão final, a Receita Federal determinou que os atuais permissionários mantenham o serviço ativo. Com isso, o Porto Seco segue operado pelo grupo Porto Seco Centro-Oeste, que atua no local há 25 anos.

Gil Tavares “some de Nerópolis” após prisão de ex-secretária por desvio de dinheiro

Ex-prefeito de Nerópolis e principal apoiador da candidatura vitoriosa de Dr. Luiz (Republicanos), Gil Tavares (Republicanos) desapareceu dos bastidores da cidade desde o escândalo envolvendo Geyci da Saúde (PL).

Vereadora no município e ex-secretária de Saúde durante a gestão de Gil, Geyci foi presa no início de 2025, acusada de desviar cerca de R$ 500 mil dos cofres públicos.

Desde então, Gil não foi mais visto com a frequência habitual no Paço do município.

Prorrogação do Refis pode render R$ 60 milhões à Prefeitura de Goiânia

Em meio a dificuldades financeiras herdadas da gestão anterior, a Prefeitura de Goiânia aposta na prorrogação do Refis para aliviar o caixa. A expectativa é arrecadar cerca de R$ 60 milhões com o programa de renegociação de débitos tributários e não tributários.

A proposta do prefeito Sandro Mabel (UB) amplia o prazo de adesão até 30 de abril e inclui dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2024.

Durante a tramitação, a Câmara aprovou emendas — entre elas, a extensão do prazo sugerida por Romário Policarpo (PRD) e a anistia parcial de taxas de ocupação pública proposta por Lucas Kitão (UB).

Nota 10

Para o atleta anapolino Lucas Andrade, que se sagrou campeão pan-americano de jiu-jítsu em Orlando, na Flórida (EUA). A trajetória começou em Anápolis, com incentivos ao esporte, e hoje ele ocupa o topo do ranking mundial na categoria peso-leve.

Nota Zero

Para o Centro Universitário de Mineiros (Unifimes), que se silenciou diante do caso de racismo ocorrido no câmpus Trindade da instituição. Será que foi porque envolvia uma aluna de Medicina que paga uma alta mensalidade? Fica a reflexão.