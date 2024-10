Concurso público com salários de até R$ 7 mil em Goiás passa por mudanças; inscreva-se

Samuel Leão - 19 de outubro de 2024

Candidatos prestando concurso. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A Prefeitura de Anicuns, em Goiás, retificou o edital do Concurso Público, que visa a contratação de profissionais de diversos níveis de escolaridade, incluindo fundamental, médio, técnico e superior. O certame, que inicialmente tinha menos oportunidades, agora oferece um total de 135 vagas.

Com a atualização, foram adicionadas duas vagas imediatas para a função de Agente Comunitário de Saúde. Em contrapartida, cargos como Auxiliar de Serviços Gerais – Tipo I, Biólogo, Contador, e outros foram removidos.

Os interessados em participar devem realizar a inscrição exclusivamente online, através do site do IBGP, entre 7 de outubro de 2024, a partir das 09h, e 06 de novembro de 2024, até as 16h. As taxas de inscrição variam entre R$ 70 e R$ 150, e candidatos que atendem aos critérios de isenção, especificados no edital, poderão solicitar a isenção entre os dias 07 e 10 de outubro de 2024.

Os candidatos aprovados terão jornadas de 30 a 40h semanais e salários que variam de R$ 1.412 a R$ 7.850, dependendo do cargo. É necessário comprovar a escolaridade exigida, além de cumprir outros requisitos, como ter registro no conselho de classe correspondente e possuir CNH nas categorias “C” ou “D”, conforme o cargo.

A classificação dos candidatos será feita por meio de uma prova objetiva, marcada para 15 de dezembro de 2024, em dois turnos, com divisão por cargos e funções. Além disso, haverá prova de títulos para cargos de nível superior e prova prática para as funções de Auxiliar de Mecânica, Borracheiro, Eletricista Automotivo, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Pedreiro. O conteúdo programático abrangerá questões de português, matemática, informática, legislação e conhecimentos gerais e específicos.

O concurso também reserva vagas para candidatos com deficiência, conforme os critérios detalhados no edital.

As oportunidades abertas incluem cargos como: Auxiliar de Creche/Ônibus (4 vagas), Motorista (6 vagas), Técnico em Enfermagem (5 vagas), Professor de Educação Básica I (12 vagas), Psicólogo (2 vagas), Nutricionista (1 vaga), entre outros.

Vale ressaltar que o conteúdo programático sofreu alterações, conforme indicam os documentos oficiais. O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Os candidatos que preencherem os requisitos podem solicitar a isenção da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. Para mais informações acerca do certame, acesse aqui o edital.