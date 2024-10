Curso de especialização gratuito e a distância com certificado pelo MEC abre inscrições

São 500 vagas disponíveis para polos de todo o estado

Gabriella Pinheiro - 19 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil/EBC)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) está com diversas oportunidades abertas para curso de especialização gratuito e a distância com certificado pelo MEC.

São 500 vagas disponíveis destinadas para a disciplina de Alfabetização e Letramento. Há chances para os polos de Goiânia (100); Formosa (100); Cavalcante (100); Santo Antônio do Descoberto (100) e Senador Canedo (100).

Os interessados em participar devem se inscrever, de forma online, por meio do site de seleção da IFG até o dia 11 de novembro deste ano.

As oportunidades são voltadas para profissionais portadores de diploma de graduação em Pedagogia ou Letras, para atuar como docentes de disciplinas relacionadas à alfabetização e letramento nos anos iniciais da Educação Básica pública.

Os selecionados terão uma carga horária de 420 horas, distribuídas nas seguintes disciplinas: Ambientação para Educação a Distância: Conhecendo o Moodle; Fundamentos da Alfabetização e Letramento no Brasil: história, concepções e política; Psicologia da Aprendizagem e Desenvolvimento – Estratégias de Processamento e Aquisição da Linguagem e Alfabetização de Jovens e Adultos.

Além delas, também estão incluídas: Metodologia do Trabalho Científico: Elaboração do Projeto de Pesquisa; Literatura Infantil e Alfabetização; Alfabetização, Letramento e Tecnologias Digitais; Avaliação no Processo de Alfabetização; Metodologias e Ações de Incentivo à Leitura na Infância em espaços escolares e não escolares; Trabalho Final de Curso e Seminários e Tópicos Especiais.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Advogada faz alerta para quem anda de avião com frequência no Brasil

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!