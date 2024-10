Leonardo poderá ter que pagar mais de R$ 500 mil em indenização para fã

O cantor Leonardo pode ter que pagar uma indenização de R$ 560 mil para um fã, após ser levado à Justiça por supostamente ter incitado o público de um show a agredi-lo, em apresentação realizada em Aruanã, Noroeste de Goiás.

Na ocasião, o cantor interrompeu a apresentação ao perceber uma confusão no meio do público. Na ocasião, ele instigou um rapaz a agredir outro, afirmando: “Ei, você de chapéu, dá um tapa na orelha dele”.

O show ocorreu em julho de 2024, e , segundo o G1, o processo foi iniciado cerca de dois meses depois, em setembro.

O homem atingido alega que a situação causou danos físicos e morais, e que Leonardo foi responsável por incitar a violência.

A assessoria de Leonardo, quando questionada sobre o caso, afirmou que ainda não tinha conhecimento do processo e que buscaria mais detalhes para se manifestar.

Detalhes

Na época em que a confusão aconteceu, a equipe de Leonardo informou que o cantor havia parado o show ao presenciar um homem agredindo uma mulher na plateia, motivo pelo qual teria feito o comentário.

No entanto, na petição judicial, a defesa do fã explicou que a confusão começou porque outro homem estava assediando a esposa dele. Ao defendê-la, o homem foi empurrado, o que chamou a atenção de Leonardo no palco, levando-o a fazer a declaração que gerou a agressão.

A defesa sustenta que, no momento dos acontecimentos, o fã apenas tentava proteger a mulher do assédio, visto que não havia a presença de seguranças que pudessem intervir.

Os advogados alegam que a atitude do cantor, pedindo que outro espectador o agredisse, foi um abuso de autoridade e uma grave imprudência.

De acordo com o processo, o tapa desferido pelo homem, incentivado por Leonardo, foi tão forte que causou sangramento e desmaio do fã.

Além disso, a defesa alega que ele foi falsamente acusado de agredir a mulher no meio da confusão, algo que consideram completamente injusto.

O documento judicial ainda afirma que, após o desmaio, nenhum tipo de socorro foi prestado ao fã, enquanto o show continuava normalmente.

“Nem o cantor nem ninguém presente se preocupou com o estado do requerente, que estava caído no meio da multidão, desacordado e sangrando. Mesmo com os amigos pedindo ajuda, nenhum socorro foi oferecido, sendo necessário que o levassem até a margem do rio e jogassem água em seu rosto até que ele voltasse a si”, diz a defesa.

Após o episódio, o fã registrou um boletim de ocorrência e precisou se afastar do trabalho por alguns dias, devido à lesão provocada pelo tapa.