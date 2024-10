Estilo musical que colocou Goiás no topo do Brasil já ajuda até alunos a emagrecerem nas academias

Isabella Valverde - 20 de outubro de 2024

Nas academias da capital, já é possível dançar ao som de eletrofunk. (Foto: Reproduão/TikTok/@uaisaracristina)

Que o eletrofunk virou um verdadeiro hit pelo Brasil, isso não dá para negar. No entanto, o que poucos sabem é que o estilo musical que colocou Goiás no topo do país agora está até mesmo ajudando alunos a emagrecerem.

Acontece que a música saiu das festas e invadiu as academias goianas.

Agora, já é possível fazer uma aula de fitdance ao som de eletrofunk, gastando muitas calorias com direito até a dancinhas personalizadas.

Em um vídeo publicado no TikTok pelo perfil @uaisaracristina é possível ver várias alunas em uma academia da capital goiana animadas ao som do estilo musical.

A publicação viralizou, somando mais de 56 mil visualizações, além de inúmeros compartilhamentos e salvamentos.

Nos comentários, internautas demonstraram interesse de também participar da aula um tanto diferente e animada.

“Preciso disso muito”, disse uma.

“Na minha cabeça eu dou conta igual”, comentou outra.