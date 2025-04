Motorista de aplicativo divide opiniões ao revelar qual entrega recusou: ‘tenho cara de otária?’

Corrida foi cancelada mesmo antes de começar, diante do nervosismo da passageira

Natália Sezil - 23 de abril de 2025

Motorista explicou por que recusou a viagem. (Foto: Reprodução)

Uma motorista de aplicativo viralizou no TikTok ao compartilhar a experiência pela qual passou antes de uma viagem que considerou um tanto quanto “suspeita” – a ponto de cancelar a corrida.

O vídeo começa quando Suellen (@suellendriveroficial) vai buscar a passageira no ponto combinado, mas a jovem não quer entrar no carro.

“Vamo lá?”, pergunta, ao que a pessoa do lado de fora responde: “então… é só entrega mesmo“. O pedido logo é questionado, já que a corrida solicitada não era na modalidade destinada ao serviço.

Já a passageira argumenta que “não sabia”, dizendo: “a minha amiga tá esperando”. Suellen, então, questiona qual é o item, já imaginando as possibilidades.

“Só uma calça“, ouve, “já tá etiquetada”. Ela pede que a jovem mostre o produto, ao que uma segunda pessoa no lado de fora do carro tenta intervir: “deixa, deixa, esquece”.

Diante da negativa, a motorista dispara: “você acha que eu sou besta para estar levando droga? Acha que eu sou otária?”.

E continua: “porque se não é nada ilícito, você iria me mostrar numa boa”. “Tá me achando com cara de ‘nóia’, de aviãozinho? Tá achando que motorista de aplicativo é o quê?”.

Suellen ainda lembra do perigo de ser abordada pela polícia, questionando: “por que você não manda sua mãe entregar?”.

Por fim, é possível perceber que as supostas passageiras a deixam falando sozinha, enquanto reclamam.

A publicação ultrapassou 1,3 milhão de visualizações na rede social, com 60 mil curtidas e quase 3 mil comentários, onde internautas apresentaram opiniões diferentes sobre a situação.

Enquanto alguns usuários defenderam que não há motivo para o motorista ver o que vai ser levado, outros apoiaram a profissional. Alguns outros motoristas chegaram a compartilhar experiências parecidas.

“Uma vez peguei e o cheiro tava forte demais. Passei na primeira polícia que vi, passei os dados de onde peguei e onde iria entregar e passei o número do cliente também”, riu um.

Outra contou: “aconteceu comigo, levei e no meio do caminho joguei tudo fora. Enchi de sal de fruta que comprei na farmácia kkkkk imagino até hoje quando fungaram o sal de fruta!!”.

#uberdriver #sp #ubercomfort #uberblack #suellendriveroficial #motoristadeaplicativo #noticias ♬ som original – Suellendriveroficial @suellendriveroficial Viagem de hoje 21/04 (segunda-feira) recebi uma viagem no Uber X, na Vila Matilde, viagem pequena pois estava com dinâmico +15, cheguei ao local e fui surpreendida pela passageira que não iria na viagem, era só pra entregar uma “calça”. Achei suspeito pois ela estava toda agoniada e já veio colocando a sacola no banco, e ao ser questionada ela olhou com cara de assustada para a amiga, bingo! NÃO LEVO ITENS!! ESTAVA NA CARA QUE ERA ENTORPECENTES. Fiz certo? O que acharam? . . . #uber

