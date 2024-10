Polícia investiga caso de motorista embriagado que destruiu muro de comércio em Anápolis

Condutor do veículo fugiu do local logo em seguida, sem prestar auxílio

Davi Galvão - 20 de outubro de 2024

Motorista fugiu logo após a batida. (Foto: Reprodução)

Um acidente automobilístico bastante inusitado marcou a tarde deste domingo (20) em Anápolis, após um motorista colidir contra a parede de um estabelecimento comercial na Av. Pedro Ludovico, abrir um rombo no concreto e, antes das autoridades chegarem, tirar a bateria do veículo e fugir.

O caso foi denunciado à Polícia Militar (PM) pelo próprio dono do estabelecimento, que informou que um Corsa Wind de cor branca havia batido no lado exterior da loja, com o condutor ainda dentro do veículo, em aparente estado de embriaguez.

De imediato, a PM se deslocou até o local, mas, ao chegar lá, o motorista não mais se encontrava. Às autoridades, o proprietário afirmou que o suspeito havia fugido momentos antes.

Ainda, ele contou que o condutor, antes de ir embora, abriu o capô do veículo e retirou a bateria do mesmo, levando-a consigo.

Diante da situação, as autoridades efetuaram o reboque do automóvel e seguem em diligências para localizarem o suspeito.