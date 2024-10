Preservativos no chão: café com “Dark Room’ é desativado no Centro de Goiânia por suspeita de exploração sexual

No local, um dos responsáveis foi preso e outros dois estão sendo investigados

Isabella Valverde - 20 de outubro de 2024

Indícios ainda apontam que local também era utilizado para jogos de azar. (Foto: Reprodução/@delegadohumbertoteofilo)

Na tarde deste sábado (19), a Polícia Civil (PC) desativou um “Dark Room”, localizado na região Central de Goiânia, que estaria sendo usado como ponto de exploração sexual.

Tudo acontecia em um Cyber Café, onde foi encontrado computadores com acesso à internet que eram utilizados para baixar conteúdos pornográficos.

O estabelecimento ainda contava com uma sala no piso superior, onde foram encontrados preservativos jogados pelo chão.

Conforme o delegado Humberto Teófilo, um dos responsáveis foi preso e outros dois estão sendo investigados. O local também seria utilizado para jogos de azar.

Ainda segundo as investigações, os frequentadores do Cyber Café tinham um código e pagavam R# 8 a hora para usarem as salas.

Agora, o caso continuará sendo investigado pela PC.