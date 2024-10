Últimos dias para realizar inscrição para concurso público do DF com salário de quase R$ 38 mil

Inscrições podem ser realizadas de forma prática, sem sair de casa, por meio do site Cebraspe

Isabella Valverde - 20 de outubro de 2024

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Se encerra nesta segunda-feira (21) as inscrições para concurso público do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). A oportunidade é voltada para preencher uma vaga e formar cadastro reserva para Procurador do Ministério Público.

Para participar do processo e poder atuar no cargo, o interessado deve ter em mão o diploma de conclusão de curso de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, também pede-se que o candidato tenha no mínimo três anos de experiência jurídica desempenhada após a formação.

As inscrições devem ser realizadas online por meio do site Cebraspe, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 382,73. O salário para a vaga é de R$ 37.731,80.

A avaliação dos candidatos será com a realização de uma prova objetiva, prevista para acontecer no dia 15 de dezembro, além de uma prova discursiva, inscrição definitiva, sindicância de vida pregressa e investigação social, exames de higidez física e mental, prova oral, e avaliação de títulos.

A validade do concurso público será de um ano, podendo ainda ser prorrogado por mais um ano.