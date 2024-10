Médico ensina como fazer uma manteiga anti-inflamatória que pode ajudar a emagrecer

"Só gordura boa que vai fazer bem para o seu coração, pele e tireoide", afirma o especialista

Magno Oliver - 21 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/@dayansiebra)

Buscando alternativas mais saudáveis na alimentação, algumas pessoas têm procurado cada vez mais por métodos naturais para emagrecer e ficar em forma.

Assim, um desses métodos utilizados têm sido o consumo de alimentos anti-inflamatórios, que ajudam a reduzir as inflamações no nosso organismo, além de ajudar na melhoria do metabolismo.

Dessa forma, um médico especialista compartilhou uma receita de manteiga caseira anti-inflamatória que viralizou nas redes sociais e pode ajudar nesse processo.

Sem complicações de preparar, essa manteiga pode ser incluída facilmente nas refeições, oferecendo benefícios à saúde e auxiliando no emagrecimento.

O perfil no Instagram do médico cirurgião vascular @dayansiebra bombou nas redes sociais com uma receitinha caseira e muito gostosa.

No vídeo, ele explica como fazer uma manteiga caseira utilizando a chamada “gordura boa”, que faz bem para o coração, a pele e a tireoide.

“Não pode usar em excesso para não complicar a sua vida”, alerta o médico, que continua: “mas é muito melhor do que margarina, geleia, requeijão e pode te ajudar a emagrecer“.

Ingredientes para a manteiga anti-inflamatória

– 1/2 copo de óleo de coco;

– 1/2 copo de azeite de oliva;

– Sal rosa do himalaia a gosto;

– Açafrão a gosto;

– Chimichurri a gosto.

Modo de preparo

Mexa a mistura até ficar homogênea. Em seguida, coloque na geladeira de 30 a 40min e espere ficar com uma boa textura.

Aviso:

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos, nem soluções para nenhum tipo de problema médico ou psicológico. Em caso de dúvida, procure e consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Assim, confira o vídeo completo da receita caseira:

