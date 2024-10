Motociclista morre na hora durante grave acidente entre moto e ônibus, em Goiânia

Instituto Médico Legal esteve no local para retirada do corpo

Gabriella Pinheiro - 21 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto e um ônibus deixou um motociclista morto na manhã desta segunda-feira (21), na GO-070, no Parque Maracanã, em Goiânia.

A colisão ocorreu em torno de 07h, quando a vítima trafegava pela via, no sentido Goianira até a capital, e avistou um ônibus de transporte público.

Em um dado momento, ele acabou sofrendo uma queda na frente do veículo de grande porte. O motorista do coletivo tentou frear, mas acabou colidindo contra a vítima.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no local. O motociclista, que não foi identificado, não resistiu e faleceu.

Os militares realizaram o isolamento da área e o condutor do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro e obteve resultado negativo. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para retirada do corpo.