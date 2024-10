Confeiteira erra pedido e cliente fica sem saber o que fazer: “não pedi isso não”

O que era para ser um bolo simples de aniversário da sobrinha, acabou virando outra coisa para Dona Lourdes

Magno Oliver - 22 de outubro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Uma gravação relatando uma situação inusitada entre uma confeiteira e sua cliente viralizou nas redes sociais e gerou polêmica por causa de um bolo.

Assim, a página no Instagram da @smsindelicado publicou um vídeo contando sobre o pedido de um bolo de aniversário que estava vendendo para uma cliente.

O depoimento mostra que a cliente começou a estranhar quando a confeiteira entregou um bolo de aniversário com o desenho um tanto inusitado e fora do convencional.

Conforme mostram as imagens, logo que abriu a encomenda, Dona Lourdes foi surpreendida com algo que fugia totalmente do que havia encomendado.

Sem acreditar no que estava vendo, a cliente questionou a confeiteira, perguntando o que era aquilo. Sem entender, a mulher apenas perguntou para a cliente se ela havia gostado do bolo.

Neste momento, Dona Lourdes questionou o motivo de ter uma barata gigante desenhada na sobremesa, e foi pega de surpresa quando a profissional respondeu que ela mesmo que havia pedido.

“Não, não pedi não. Eu tinha perguntado se o bolo era barato, só isso. Eu queria um bolo simples escrito parabéns. Era para minha sobrinha”, afirmou a cliente.

Foi só então que a confeiteira percebeu o erro e sem ter o que fazer, riu de toda a situação e afirmou ter entendido errado.

Como se já não fosse o bastante, a cliente revelou que a sobrinha aniversariante tem medo de barata, ficando então sem saber o que fazer com o bolo.

Apesar de toda a confusão, dona Lourdes entendeu o erro e decidiu que iria entregar o bolo para a familiar, mesmo não sendo bem o que ela havia encomendado.

Por fim, a confeiteira pediu desculpas pelo erro cometido e a cliente, compreensiva, entendeu e só deixou de alerta para que não aconteça uma próxima vez.

Assim, confira agora o vídeo completo da história da confeiteira:

