Discussão sobre valor de conserto de carro termina em invasão e ameaça em Anápolis

Polícia Militar foi acionada e encaminhou envolvidos para a Central de Flagrantes

Augusto Araújo - 22 de outubro de 2024

Caso aconteceu na Rua Carnaúba, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Maps)

Uma confusão no Loteamento Residencial América, em Anápolis, acabou na delegacia, após um desentendimento envolvendo o preço pelo reparo de um carro.

O caso começou nesta segunda-feira (21), quando o dono do veículo, um idoso de 60 anos, levou o automóvel para a mecânica do suspeito, de 39 anos.

Na ocasião, eles teriam combinado um valor pelo serviço, na casa dos R$ 900. Assim, após a conclusão dos reparos, o proprietário pegou o carro e voltou para casa.

Contudo, horas depois, o dono da mecânica foi até a residência do idoso, afirmando que ele teria retirado o veículo sem autorização e pagando apenas parte do preço. Dessa forma, ele pediu mais R$ 1.400.

No entanto, o proprietário do carro se negou a pagar a quantia, afirmando que não iria dar mais do que havia sido combinado.

Naquele momento, o mecânico teria se exaltado, chutando o portão da casa e fazendo ameaças de morte, antes de ir embora.

Já no dia seguinte, o homem teria se aproveitado do fato de que o portão estaria meio aberto para invadir a residência do idoso e tomado o celular dele, até que fosse paga a quantia devida.

Diante da situação, a Polícia Militar (PM) foi acionada para investigar a situação e colher depoimentos. Assim, os dois envolvidos foram levados para a Central de Flagrantes, para que fossem tomados os devidos procedimentos.