Posição de Goiânia em lista de melhores cidades para se viver no país surpreende

Estudo avaliou itens como alfabetização, educação, expectativa de vida, natalidade e riqueza

Thiago Alonso - 22 de outubro de 2024

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

Em mais uma rodada do Índice de Progresso Social (IPS), Goiânia surpreendeu ao ser considerada uma das melhores cidades para se viver no Brasil.

O levantamento avaliou itens como alfabetização, educação, expectativa de vida, natalidade e riqueza, utilizando como base o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), da Organização das Nações Unidas (ONU).

Figurando na 4ª posição no geral, a capital de Goiás marcou uma pontuação de 70,49, em uma escala que vai até 100.

No ranking, à frente de Goiânia ficaram São Carlos (SP), considerada a terceira melhor cidade para se viver, com 70,96, seguida de Brasília (DF), marcando 71,25, e, em primeiro lugar, Gavião Peixoto (SP), com uma pontuação de 74,49.

Quando comparada a outras localidades, os principais destaques de Goiânia são: Qualidade do Meio Ambiente, pontuando 71,25; Acesso à Educação Superior, com 72,73; e Liberdades Individuais e de Escolhas, com 67,26.

Apesar dos pontos positivos, a “Terra do Sertanejo” figurou negativamente quando o quesito é Violência contra Mulheres, levando uma pontuação de 37,02 em Inclusão Social.