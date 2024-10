Atlas Intel mostra que Mabel tem 52,2% e Fred 47,8% nos votos válidos em Goiânia

Percentual de eleitores indecisos e que pretendem anular ou votar em branco não alcança os 2%

Danilo Boaventura - 23 de outubro de 2024

Fred Rodrigues e Sandro Mabel disputam o 2º turno em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Nova rodada da Atlas Intel em Goiânia mostra que a disputa pela Prefeitura do município está acirrada. Os números foram divulgadas pelo instituto nesta terça-feira (22).

Feito entre os dias 15 e 20 deste mês, consultando 1.603 pessoas, o levantamento aponta que Sandro Mabel (UB) tem 50,7% das intenções de votos contra 46,6% de Fred Rodrigues (PL). Não sabem somam 1,1% e apenas 1,6% dos entrevistados declararam que pretendem votar branco ou anular.

Na sondagem anterior, divulgada em 14 de outubro, Mabel tinha 51% e Fred 45%.

Nos votos válidos, que considera apenas os votos recebidos pelos candidatos, Mabel figura com 52,2% contra 47,8% de Fred Rodrigues (PL).

A margem de erro da Atlas Intel é de 2 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada com o prefixo GO-05457/2024 e realizada com recursos próprios do Instituto.