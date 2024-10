Conheça um dos países mais lindos da Europa que é subestimado e quase não dá brasileiros

Magno Oliver - 23 de outubro de 2024

(Foto; Captura de Tela/ YouTube/ Canal Lonely Planet)

Você sabia que existe um país da Europa que é muito lindo, subestimado por turistas e quase não dá brasileiros para visitar?

Nesse lugar, as montanhas encontram o mar em paisagens para lá de belas, com praias tranquilas e cidades medievais de tirar o fôlego.

Localizada no sudeste da Europa, esse é mais ou menos o resumo de Montenegro, capital que tem atraído cada vez mais turistas de todos os destinos do mundo.

O país vem oferecendo uma combinação de história, culinária e beleza natural que tem encantado visitantes. Possui paisagens deslumbrantes e experiências culturais únicas.

Montenegro é conhecida por suas cidades medievais bem preservadas e águas cristalinas do Mar Adriático. Fica bem entre os Balcãs e o Mediterrâneo. Assim, a região se tornou um dos destinos turísticos mais promissores e com um detalhe: quase não aparecem brasileiros.

Assim, o país se tornou uma alternativa turística interessante para quem desejar explorar novos lugares de forma autêntica. Montenegro é uma república independente desde 2006, quando se separou da antiga Sérvia e Montenegro. Apesar de pequeno, seu território tem um vasto conjunto de diversidade.

De um lado, há as praias e cidades históricas como Kotor e Budva, com suas construções medievais e mar azul-turquesa. Do outro, existem montanhas e parques nacionais como Durmitor, ideais para quem aprecia natureza e aventura.

A cidade de Kotor é um dos destaques no turismo local, pois é Patrimônio Mundial da UNESCO. Ela possui ruas estreitas, igrejas antigas e muralhas que rodeiam a cidade. Assim, Kotor oferece uma experiência autêntica de volta ao passado.

Já Budva é conhecida por sua vibrante vida noturna e belas praias, sendo uma ótima opção para quem busca diversão e lazer à beira-mar.

