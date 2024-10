Mulher descobre o que o marido fazia e deixa bilhete no carro dele para toda a cidade saber da verdade

Após o ocorrido, ela se pronunciou dizendo que estava no limite com a situação e por isso tomou essa atitude

Isabella Valverde - 23 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Voltou a viralizar o caso da mulher que, em 2022, colou um cartaz no carro do ex-namorado em Belém (PA), expondo publicamente uma traição após 13 anos de relacionamento.

O episódio, que inicialmente chamou a atenção dos moradores do bairro Pedreira, ganhou novo fôlego nas redes sociais.

Na ocasião, a mulher, ao descobrir que o parceiro estava envolvido com outra pessoa, decidiu se vingar de forma inusitada.

Ela escreveu um bilhete e o colou no veículo do ex, questionando suas constantes ausências e fazendo referência direta ao fato de ele estar se encontrando com outra mulher.

No recado, ela ainda o convidava a pegar suas coisas e ir morar com a nova companheira, afirmando que não o queria mais em casa.

O caso chamou a atenção de quem passava pelo local e logo foi parar em páginas, onde as imagens do carro e um áudio da mulher narrando o ocorrido a um amigo começaram a circular.

Na época, a repercussão já havia sido grande, mas agora, com a nova onda de compartilhamentos, o caso voltou a figurar entre os mais comentados nas redes.

Em 2022, a autora do bilhete se pronunciou, explicando que estava no limite com a situação e que sua atitude foi fruto de uma frustração acumulada ao longo dos anos.

Confira o bilhete:

