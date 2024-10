Um dos problemas domésticos mais comuns é a pia entupida, que, embora seja chato de resolver, não precisa ser motivo de desespero.

Afinal, existe um truque prático, fácil e barato para desentupir a pia, usando ingredientes comuns que você provavelmente já tem em casa.

Com este método, será possível resolver o problema rapidamente, sem precisar da ajuda de um profissional. Quer saber como? Leia até o fim e descubra.

Truque para desentupir a pia sem precisar chamar o encanador

Toda dona de casa já sofreu com a pia da cozinha entupida ao menos uma vez na vida, um problema comum que gera uma tremenda dor de cabeça.

Em muitos casos, é necessário contratar um encanador, um serviço que pode pesar no bolso e afetar o orçamento no fim do mês.

Porém, existe um método muito simples e barato para desentupir a pia, utilizando ingredientes simples que todo mundo tem em casa.

O truque, compartilhado através de um perfil no Instagram (@gui.das.dicas), vai facilitar muito a vida de quem lida com esse probleminha.

Para fazer, embora pareça loucura, em um recipiente, comece separando a clara de um ovo, adicione um pouco de detergente e misture bem.

Depois, basta retirar a água da pia, colocar a mistura diretamente no ralo, jogar um pouco de bicarbonato de sódio e 100 ml de vinagre de álcool.

Por fim, coloque um litro de água quente e deixe agir por algumas horas. A mistura efervescente irá desobstruir completamente a pia sem nenhum esforço. Veja o vídeo:

