Anápolis está entre as 50 cidades ‘mais limpas’ do Brasil; confira ranking

Estudo analisou cidades com grande população e levou em consideração diversos fatores de sustentabilidade urbana

Davi Galvão - 24 de outubro de 2024

Vista aérea da cidade de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Em um recente estudo que mede a eficácia dos serviços de limpeza municipais em todo o Brasil, Anápolis se destacou como um dos 50 centros urbanos mais limpos do país, ocupando a 47ª posição no ranking nacional, que analisou cidades com mais de 250 mil habitantes em todo o país. Ao todo, 113 municípios figuraram na lista.

O Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU) é referente aos dados de 2022 e leva em consideração a eficiência do gerenciamento de resíduos sólidos, a destinação correta dos materiais, a adoção de práticas sustentáveis e o impacto ambiental gerado pelas cidades. O índice é uma referência para identificar boas práticas e apontar desafios no setor de limpeza urbana.

Os critérios utilizados para compor o índice incluem a quantidade de lixo gerada per capita, o percentual de resíduos que são reciclados, a coleta e a destinação final do lixo, além de indicadores como a existência de aterros sanitários adequados e programas de educação ambiental.

As cinco cidades mais bem avaliadas no ISLU, com mais de 250 mil habitantes, foram Niterói (RJ), Londrina (PR), Rio de Janeiro (RJ), Blumenau (SC) e Vila Velha (ES), que lideram o ranking por apresentarem alta eficiência na gestão dos resíduos e boas práticas ambientais, alcançando notas superiores a 0,740 no índice.

Já entre os municípios goianos, Anápolis foi o mais bem posicionado no ranking, com um índice de 0,569. Na sequência, Goiânia ficou na 72ª posição, com a marca de 0,506 e, por fim, Aparecida de Goiânia, na 109ª colocação, com 0,478.

Apesar de apresentar a melhor colocação entre as cidades do estado, o índice anapolino ainda é considerado baixo dentro das métricas do estudo, que coloca 0,6 como uma classificação “média”.

Confira a lista com os 50 municípios com mais de 250 mil habitantes, melhores avaliados:

1º Niterói (RJ): 0,748

2º Londrina (PR): 0,747

3º Rio de Janeiro (RJ): 0,742

4º Blumenau (SC): 0,741

5º Vila Velha (ES): 0,739

6º Campinas (SP): 0,735

7º São Vicente (SP): 0,735

8º Praia Grande (SP): 0,733

9º Santos (SP): 0,726

10º Recife (PE): 0,720

11º Ponta Grossa (PR): 0,716

12º Santo André (SP): 0,703

13º Joinville (SC): 0,700

14º Porto Alegre (RS): 0,698

15º São José (SC): 0,677

16º Serra (ES): 0,674

17º Cascavel (PR): 0,672

18º Juiz de Fora (MG): 0,670

19º Caxias do Sul (RS): 0,669

20º Uberaba (MG): 0,669

21º Santa Maria (RS): 0,664

22º Belo Horizonte (MG): 0,663

23º São Bernardo do Campo (SP): 0,660

24º São Gonçalo (RJ): 0,660

25º Pelotas (RS): 0,658

26º Curitiba (PR): 0,648

27º Sorocaba (SP): 0,645

28º Taboão da Serra (SP): 0,638

29º Gravataí (RS): 0,636

30º Florianópolis (SC): 0,629

31º Paulista (PE): 0,624

32º Maringá (PR): 0,620

33º Jundiaí (SP): 0,616

34º Vitória (ES): 0,611

35º Petrópolis (RJ): 0,603

36º Contagem (MG): 0,598

37º Palmas (TO): 0,597

38º Ipatinga (MG): 0,596

39º Governador Valadares (MG): 0,593

40º Brasília (DF): 0,590

41º Foz do Iguaçu (PR): 0,590

42º Natal (RN): 0,586

43º Canoas (RS): 0,581

44º Campina Grande (PB): 0,578

45º São José dos Pinhais (PR): 0,571

46º Salvador (BA): 0,570

47º Anápolis (GO): 0,569

48º Piracicaba (SP): 0,567

49º São José dos Campos (SP): 0,565

50º Diadema (SP): 0,562