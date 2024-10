Empresa anuncia 120 vagas para trabalhar em Anápolis; saiba detalhes

Vagas contam com diversos benefícios, incluindo assiduidade e adicional de produtividade

Paulo Roberto Belém - 24 de outubro de 2024

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A Gi Group Holding, multinacional italiana do setor de recursos humanos, anunciou a abertura de inscrições para a contratação de 120 trabalhadores em Anápolis.

As oportunidades são para o cargo de armazenista, que irão trabalhar em uma grande empresa do setor de vestuário, não sendo necessária comprovação de escolaridade.

Entretanto, é requerido que o candidato seja alfabetizado, tenha conhecimento/familiaridade com uso de computador/smartphone e capacidade de cumprir funções simples, mas que demandem esforço físico, como caminhar e subir escadas.

A remuneração é de R$ 1412,00 + benefícios (assiduidade de R$ 103,41, variável de produtividade, transporte fretado, restaurante na empresa e folga no aniversário). Será acrescido adicional noturno para os profissionais que forem atuar no período da noite.

Inicialmente, as vagas são temporárias, para um período de 90 dias, mas há chances de efetivação. Para se candidatar, basta acessar o link e seguir o passo a passo do processo.

A recrutadora ainda divulgou os turnos em que os selecionados estarão sujeitos a trabalhar.

Confira:

1º Turno Inbound (06h às 14h35 – segunda a sexta e no sábado das 07h às 11h)

1º Turno Extra (08h às 16h35 – segunda a sexta e no sábado das 09h às 13h)

2º Turno Extra (14h25 às 22h52 – segunda a sexta e no sábado das 10h50 às 14h50)

2º Turno Inbound (16h25 às 00h37 – segunda a sexta e no sábado das 12h50 às 16h50)