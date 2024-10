Homem morre espancado na rua durante a madrugada em Goiânia

Detalhe no corpo da vítima pode ajudar a confirmar identidade

Samuel Leão - 24 de outubro de 2024

Rua 12, no Setor São José, em Goiânia. (Foto: Captura/ Google Maps)

Na madrugada desta quinta-feira (24), um homem, não identificado, morreu após ser espancado por outros três indivíduos, em plena via pública, na cidade de Goiânia.

Conforme relato de uma testemunha, por volta de 02h, ela ligou para a Polícia Militar (PM) afirmando ter visto três homens agredindo a vítima, que estava caída e aparentava já ter falecido.

Uma guarnição compareceu ao local, situado na rua 12, no Setor São José, onde encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros já prestando atendimento à vítima. Apesar dos cuidados prestados, apenas foi possível constatar o óbito do ferido.

Um dos moradores da região chegou a relatar ter escutado uma discussão e, ao olhar pela janela, viu os três homens espancando o outro. Ainda segundo ele, ao perceber que estava sendo observado, um dos agressores teria colocado um capuz.

As autoridades confirmaram que a vítima utilizava tornozeleira eletrônica, detalhe que deverá ajudar na identificação posteriormente. O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil (PC).