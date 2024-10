Mulher é morta com golpes de facão em Goiânia após namorado fugir

Polícia Civil, com a ajuda da Polícia Militar, já identificou o autor do crime

Samuel Leão - 24 de outubro de 2024

Mulher foi morta com golpes de facão, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 44 anos, foi morta com requintes de crueldade por um jovem, de apenas 26 anos, na noite desta quarta-feira (23). O caso aconteceu em Goiânia e o suspeito teria utilizado um facão para dilacerar a vítima, após, supostamente, ter um desentendimento com o namorado dela.

A situação ocorreu na Avenida dos Guaicurus, no Setor Progresso, por volta das 23h40.

O suposto autor teria perseguido a vítima, com o intuito de acertar o parceiro dela, mas, como o rival conseguiu fugir, ele teria se voltado para a mulher. Ele golpeou a namorada em várias partes do corpo e também no rosto.

Segundo informações preliminares, os envolvidos seriam usuários de drogas. Por volta das 23h40, câmeras de segurança de uma residência da região captaram a perseguição. O suspeito portava um grande facão na mão, utilizado para praticar as agressões.

Após receber os golpes, a vítima permaneceu caída na calçada até a chegada da Polícia Militar (PM). Os militares constataram prontamente o óbito, pela gravidade dos ferimentos sofridos pela mulher, e solicitaram a presença do Instituto Médico Legal (IML).

O corpo passou por exames periciais e então foi recolhido. Em depoimento, uma testemunha relatou a identidade do suspeito e apontou ainda que ele, supostamente, realizava a venda de entorpecentes.

Assim, as autoridades identificaram o autor do crime. O caso foi registrado como homicídio simples e deverá agora ser investigado pela Polícia Civil (PC).