Morte de advogada dias após dar à luz gera comoção em Goiânia

Juliane Bernardes, de 37 anos, morreu após complicações médicas no pós-operatório

Paulo Roberto Belém - 24 de outubro de 2024

Juliane e o marido em ensaio fotográfico (Foto: Reprodução Instagram)

A morte da advogada Juliane Bernardes, de 37 anos, que morreu dois dias depois de dar à luz em Goiânia provocou comoção nesta quinta-feira (24) na capital.

Ao G1, o marido, Paulo Pinheiro, informou que, segundo os médicos, a esposa morreu após sofrer choque cardiogênico e tromboembolismo pulmonar no pós-operatório.

O bebê do casal está bem, de acordo com o pai. “Ela estava internada, estava bem. Começou a ter falta de ar à noite, no dia do parto. Aí ela foi para a UTI e conseguiu ficar quase um dia, mas ainda com muita dor”, detalhou o também advogado.

No Instagram de Juliane, a publicação mais recente, feita em conjunto com a rede do marido, de um dia atrás, exibe ela, o esposo, e o pequeno Bell. “Seja bem-vindo ao mundo”, disse ele na publicação.

Também é na rede social que é percebido que a vítima era bastante ativa na profissão, com várias postagens falando de temas jurídicos.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), Rafael Lara, lamentou a morte de Juliane, em nota oficial.

O Vila Nova Futebol Clube, instituição onde trabalha Paulo Pinheiro, também prestou homenagens à advogada por meio de comunicado.

“Dra. Juliane foi uma mulher de grande inspiração, atuante e admirada na comunidade do Direito Desportivo. Ao longo de sua trajetória, representou o Vila Nova em diversas oportunidades por meio do Pinheiro Advogados, deixando um legado de competência e dedicação”.

O velório está sendo realizado no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, e o sepultamento está previsto para às 17h.