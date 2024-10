Criança de apenas 1 ano morre após se afogar em balde de 20 litros

25 de outubro de 2024

Na tarde da quinta-feira (24), uma tragédia abalou o Bairro Bom Retiro, em Campos Belos. Um acidente doméstico resultou na morte de um bebê, de apenas 1 ano, vítima de afogamento em um balde de 20 litros. O incidente ocorreu por volta de 13h, enquanto a criança estava sob os cuidados da mãe.

De acordo com os depoimentos, o pai estava no trabalho quando recebeu a notícia do acidente. Ao chegar em casa, a esposa relatou que o filho teria se afogado acidentalmente, sem possibilidade de receber cuidados médicos.

Tudo teria ocorrido quando a genitora estava na cozinha com outros dois filhos e a irmã, preparando a refeição para as crianças. Em um momento de distração, ao se virar para organizar a comida, perdeu o filho de vista. Quando voltou os olhos para ele, encontrou-o afogando-se em um balde de água posicionado ao lado de fora da casa, perto da porta de entrada.

A Polícia Civil (PC) abriu investigação sobre o caso, registrado como um relatório de acidente com vítima fatal. Embora as circunstâncias indiquem tratar-se de um incidente acidental, é possível ocorrer uma avaliação minuciosa para determinar se houve negligência ou imprudência, mesmo que de forma involuntária, por parte da mãe.

As autoridades também ressaltaram que não há indícios de dolo no ocorrido, isto é, não há suspeitas de intenção de causar o óbito.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos, enquanto a família aguarda para realizar o sepultamento.