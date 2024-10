Organizadores dos sorteios de Pix e iPhone 15 para impulsionar campanha de Márcio Corrêa negam vínculo com candidato

Prêmios são referentes a uma festa organizada por ambos desde 2021, mas não souberam responder sobre pagamentos condicionados a compartilhamentos

Pedro Hara - 25 de outubro de 2024

Murilo e Francisco, organizadores dos sorteios. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

À Rápidas, Murilo Vieira e Francisco Rocha, organizadores dos sorteios de Pix e iPhone 15 para quem compartilhar conteúdo de Márcio Corrêa (PL) nas redes sociais, negaram que façam parte da campanha e afirmaram que tudo está sendo feito de maneira voluntária.

“Estou participando de maneira voluntária. Não sou filiado ao PL e tenho noção de que é legal o que estou fazendo”, afirmou Murilo.

“Eu não sou filiado ao PL; trabalho de forma voluntária dentro do projeto do Márcio Corrêa. Eu aderi ao movimento, me sinto parte do movimento”, disse Francisco à coluna.

Sobre os itens sorteados, há uma divisão entre os prêmios. Enquanto Francisco envia os Pix aos vencedores, o iPhone pertence a Murilo.

“As propagandas relacionadas ao sorteio vêm do Francisco; o Francisco manda o Pix do dinheiro dele. O iPhone é meu e eu estou sorteando”, justificou Murilo.

Ambos frisaram que os sorteios de prêmios ocorrem desde 2021 e que estão ligados a uma festa organizada por eles em Anápolis.

“A gente não comprou voto de ninguém. Não tem vínculo nenhum com o Márcio. O Márcio não tem nada a ver; quem está realizando o sorteio somos eu e o Murilo. O dinheiro das transferências é meu e do Murilo. Eu tenho dinheiro para arcar com esses custos”, finalizou Francisco.

No entanto, questionados sobre o motivo que levou a trocar prêmios por compartilhamentos dos conteúdos de Márcio Corrêa nas redes sociais, ambos não responderam.