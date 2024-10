Após ter traição descoberta por família, homem perde o controle e ameaça agredir policiais

Suspeito chegou a chamar militar de "vagabunda", enquanto se jogava no chão

Thiago Alonso - 26 de outubro de 2024

Caso ocorreu na rua Guimarães Natal, no bairro Maracanã. (Foto: Captura/Google Street View)

Após ter uma traição descoberta, um homem, de 48 anos, perdeu o controle e ameaçou agredir policiais militares, na noite de sexta-feira (25), no bairro Maracanã, região Central de Anápolis.

A situação veio à tona após a filha dele, de 20 anos, acionar a Polícia Militar (PM), quando o suspeito supostamente estava embriagado e teria começado a confusão.

No local, a jovem relatou que o pai teria surtado após a família ter descoberto que ele estava traindo a esposa.

Durante a cena, o homem acabou danificando o veículo da residência, dizendo que iria “fazer a mesma coisa com a cara da mulher”.

Assim, foi realizada uma abordagem policial, na qual foi preciso o uso de força, uma vez que o suspeito estava alterado.

No momento da operação, ele mostrou resistência, proferindo xingamentos contra os militares, dizendo que as equipes “não sabiam com quem estavam falando” e que eles iriam “se arrepender”.

Não satisfeito, o homem chegou a chamar uma policial de “vagabunda” enquanto se jogava no chão.

Ele foi imobilizado e colocado dentro da viatura, onde ficou se debatendo durante todo o trajeto até a delegacia da Polícia Civil (PC). O suspeito foi autuado pelos crimes de ameaça e desacato, sendo preso em flagrante.