Cobra encontrada em banheiro tentou se camuflar para não ser pega; veja

Bombeiros de Anápolis fizeram o resgate e devolveram animal à natureza

Beatriz Bueno - 26 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução)

Na manhã deste sábado (26), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionada para atender a uma ocorrência em uma residência no bairro São Carlos, em Anápolis.

O chamado foi realizado após o morador encontrar uma cobra dentro do banheiro de casa.

No local, a equipe de resgate conseguiu identificar a espécie, uma cipó, e realizar o manejo seguro do animal.

Em um vídeo registrado por um dos moradores, é possível ver a cobra no banheiro, próxima à pia, tentando se camuflar entre os pisos para não ser pega.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

A operação contou com todas as medidas de segurança, visando a proteção tanto dos moradores quanto do réptil, que será devolvido à mata, distante da área urbana.