Funcionários de atacadista são presos por furtarem cerveja e revenderem para distribuidora no Recanto do Sol

Suspeitos teriam levado centenas de caixas e esquema durava há cerca 4 meses

Thiago Alonso - 26 de outubro de 2024

Dupla utilizava um veículo para furtar as caixas de cerveja. (Foto: Reprodução)

Por aproximadamente 4 meses, uma dupla conseguiu realizar um esquema de furtos, levando centenas de caixas de cerveja de um estabelecimento de Anápolis e revendendo-as em uma distribuidora de bebidas. Eles foram presos na sexta-feira (25).

Todo crime foi descoberto pelo patrão dos supostos autores, de 20 e 26 anos, que suspeitou da movimentação nas proximidades do comércio e, ao se aproximar do veículo de um deles, encontrou os itens. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

Com o auxílio do proprietário do estabelecimento e de um dos jovens, as equipes se dirigiram até a residência de um dos supostos autores e encontraram R$ 930 em espécie.

Segundo o suspeito, a quantia era fruto da venda das caixas de cervejas irregulares e o esquema durava ao menos quatro meses. Quando questionado sobre o crime, ele explicou que os produtos eram furtados e, posteriormente, revendidos para uma distribuidora.

Diante disso, a PM se encaminhou até o local citado, encontrando o dono do empreendimento, que admitiu ter comprado mais de 180 engradados, sendo 64 somente na noite anterior.

Assim, o trio foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC). Os jovens foram presos em flagrante pelos crimes de furto qualificado mediante abuso de confiança e furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas.

O proprietário da distribuidora, por sua vez, também foi detido e autuado pelo crime de receptação qualificada.